Стала трендом 2024 года: какую плитку следует выбирать, если планируете ремонт

Мода циклична, и это касается не только одежды и аксессуаров. Модные тенденции свойственны и дизайну керамической плитки. В этом году на пике популярности будет плитка тераццо.

Об этом пишет Радиотрек.

Тераццо – это классическая итальянская плитка, которая изготавливается из смеси цемента, камня, стекла и других материалов. Она имеет неровную поверхность и характерный узор с пятнами разных цветов.

Тераццо впервые появилась в Италии в 18 веке и быстро стала популярной в Европе. В 1950-х и 1960-х годах она была одним из самых популярных материалов для отделки полов и стен.

В 1970-х годах тераццо стала терять популярность, поскольку ее считали слишком помпезной. Однако в последние годы этот материал снова набирает популярность.

Тераццо – это универсальный материал, который можно использовать в разных интерьерных стилях. Она хорошо смотрится в современных, классических и даже эклектичных интерьерах.

Тераццо также очень практичный материал. Она устойчива к царапинам, выгоранию и влаге. Поэтому ее можно использовать в любом помещении, включая кухню, ванную и даже на открытом воздухе.

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Если вы ищете стильную и практичную плитку для своего интерьера, тераццо – это отличный вариант. Этот материал придаст вашему дому уникальный шарм и вневременную эстетику.

Вот несколько советов по использованию плитки тераццо в интерьере:

Тераццо хорошо смотрится в больших помещениях, где она может произвести максимальный эффект.

Чтобы подчеркнуть узор плитки, вы можете использовать однотонную мебель и декор.

Если вы хотите, чтобы тераццо стало центром внимания, вы можете использовать его в небольшом помещении, например, в ванной комнате или прихожей.

Тераццо – это материал, сочетающий в себе стиль, практичность и долговечность. Он идеально подходит для любого интерьера и станет отличным дополнением вашего дома.

Напомним, мы уже писали, как оформить дизайн кухни.

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