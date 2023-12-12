Станет как новая: как сделать тюль идеально белой

Тюль – это отличный декор, который создает дома уют, но со временем она становится серой и грязной. Однако, чтобы вернуть тюлю вид нового, не обязательно тратить деньги на дорогие моющие средства. Вам понадобятся всего пять столовых ложек обыкновенной соды.

Об этом пишет Ukr.media.

Сначала тюль следует замочить в воде при температуре около 30 градусов. Через час вода станет серой и мутной. Слейте ее, затем налейте в тазик чистой воды и добавьте пять столовых ложек соды. Оставьте ткань в растворе в час.

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После этого извлеките тюль и прополощите в прохладной воде. Затем отправьте тюль в стиральную машинку с использованием геля, при этом важно выбрать температуру 30 градусов и режим синтетики. Отжим обязательно отключите.

Напомним, мы уже писали, как отбелить тюль.

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