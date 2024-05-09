Станет только хуже: сразу три мощных магнитных буря ударят по Земле на этой неделе

Значительно изменился прогноз магнитных бурь на период с 9 по 14 мая. Предварительно, к концу недели ожидаются три мощных геомагнитных шторма.

Как сообщает сервис Meteoagent, 9 мая наблюдается буря силой в четыре балла, а в пятницу, 10 мая, она усилится до 5 баллов. Уже 11 мая ожидается мощный геомагнитный шторм К-индекса 6 (красный уровень опасности). 13 мая возможен четырехбалльный геомагнитный удар.

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Предлагаем узнать, что собой представляют магнитные бури, как они влияют на человека и как пережить магнитные бури.

Прогноз магнитных бурь на неделю

Станет только хуже: сразу три мощных магнитных буря ударят по Земле на этой неделе Станет только хуже: сразу три мощных магнитных буря ударят по Земле на этой неделе

Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, которые могут влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Вот несколько советов, как пережить магнитные бури:

Соблюдайте режим дня: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, ешьте вовремя и сбалансировано.

Высыпайтесь: сон должен длиться не менее 7-8 часов.

Снизьте физические и эмоциональные нагрузки: избегайте стрессов, ссор и чрезмерной работы.

Откажитесь от вредных привычек: курение и употребление алкоголя оказывают негативное влияние на самочувствие.

Употребляйте больше витаминов: ешьте свежие овощи и фрукты, принимайте витаминные комплексы.

Пейте чистую воду: употребляйте 1,5-2 литра воды в день.

Во время бури:

Ограничьте время использования электронных гаджетов. Чаще проветривайте помещение. Принимайте контрастный душ, чтобы улучшить кровообращение. Употребляйте чай из ромашки, мяты, мелиссы или валерианы. Займитесь практиками, которые помогут расслабиться и снять стресс.

Если вы чувствуете сильные симптомы, такие как головокружение, головные боли или тошнота, обратитесь к врачу.

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