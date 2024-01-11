Станете бедными: в какие дни не стоит убираться в доме, чтобы не навлечь неприятностей

Каждая семья имеет свои приметы и традиции, помогающие поддерживать чистоту и порядок в доме. Но знаете ли вы, что каждый день недели имеет свои особенности, которые следует учитывать при уборке.

Если верить предрассудкам, уборка дома – не только полезная привычка, но и важный ритуал, который может повлиять на энергетику жилья.

Читайте также: Как безопасно переносить тяжелые предметы: полезные советы

В какие дни уборки предсказывает изобилие, а какие дни неблагоприятны для этого, читайте в материале UAportal.

Понедельник – это неблагоприятный день для уборки, поскольку считается, что он связан с потусторонним миром. В этот день лучше провести легкую уборку, чтобы обновить энергетику дома.

Вторник – лучший день для уборки в доме. Он символизирует развод с неудачами в финансовой сфере и привлечение в дом материального достатка. В этот день можно начинать глажку и стирку вещей, а также производить обереги для своего дома.

Среда – это день, когда любая работа в доме поможет наладить контакт с денежным каналом, привлечь в дом успех и оградить от врагов. В этот день можно производить тщательную уборку, выбрасывать старые и ненужные вещи, а также сажать цветы.

Четверг – неоднозначный день. Некоторые считают, что любое запланированное на этот день занятие следует отложить. Остальные же советую использовать этот день по максимуму. Если уборка все же принадлежит в четверг, то следует отдать свое предпочтение натуральным средствам. Также советуют убираться с открытыми окнами, чтобы запустить в свой дом свежий воздух и положительную энергию.

Пятница – это день, когда не стоит заниматься уборкой. Считается, что дела, которые вы начнете в пятницу, обстоят долго и с появлением всевозможных проблем. В этот день лучше приобрести предметы для бытовых нужд и обустройство дома.

Суббота – это самый удачный день для работ по дому. Посредством уборки можно заманить в свой дом денежную прибыль, любовь и здоровье. В этот день лучше убираться всем членам семьи.

Воскресенье – это день, когда не стоит проводить уборку и заниматься каким-либо ручным трудом. В этот день следует выполнять ритуалы по очищению дома: выбрасывать ненужные вещи, украшать жилье по оберегам, произносить молитвы.

Напомним, согласно поверьям, уборка в темное время суток, особенно вечером или ночью, может привести к потере удачи и счастья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!