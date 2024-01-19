Становятся опасными: врач назвала продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Большинство людей считают, что разогреть остатки вчерашней пищи в микроволновке – это быстрый и простой способ сэкономить время. Но это может быть небезопасно для вашего здоровья.

По словам доктора Мари-Элен Дювенаж, эксперта по безопасности продуктов в Университете Ноттингема, некоторые продукты питания, такие как рис, яйца, грибы, шпинат, картофель, морепродукты, курица и масло, могут быть опасными для здоровья, если их разогреть, пишет thesun.co.uk.

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Она объяснила это потому, что при повторном нагревании эти продукты могут содержать вредные бактерии или канцерогены.

Чтобы защитить себя от пищевого отравления или других заболеваний, врач посоветовал не ставить на разогрев в микроволновке следующие продукты:

Рис – он может содержать бактерию Bacillus cereus, вырабатывающую токсин, вызывающий пищевое отравление. Эти бактерии могут выжить при приготовлении и размножаться, если разогревать рис.

Яйца также могут содержать бактерии Salmonella, которые могут вызвать пищевое отравление. Эти бактерии могут выжить при приготовлении, но могут размножаться, если яйца греть в микроволновке.

Грибы – повторный нагрев может уничтожить белки и питательные вещества. Также при разогреве в микроволновке белки грибов окисляются и могут стать канцерогенными (потенциально вызывать рак).

Шпинат может содержать нитраты, которые могут преобразовываться в канцерогены при нагревании.

Картофель, морепродукты, мясо, масло, масло, острый перец – это также продукты, которые не подходят для разогрева в микроволновке.

Это же касается и молока и детского питания. Врач объяснила: "Если ваш ребенок не доил всю разогретую порцию, он может содержать бактерии изо рта вашего ребенка. Когда детское питание повторно разогревается, оно может не достичь температуры, необходимой для уничтожения этих бактерий, и это может вызвать заболевание пищевого происхождения".

Что касается молока – нагрев в микроволновке приведет к уничтожению питательных веществ.

Предлагаем узнать, почему нельзя закрывать дверцу микроволновки сразу после использования.

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