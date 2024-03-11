Станут лучшими друзьями: какие собаки хорошо уживаются с котами

Создание гармоничной атмосферы в доме, где мирно сосуществуют кошки и собаки, требует тщательного подбора четырехлапых компаньонов. Хотя многое зависит от индивидуальных особенностей каждого животного, определенные породы собак демонстрируют врожденную способность толерантно относиться к кошкам и другим домашним питомцам.

Служая верными охранниками семьи, эти собаки одновременно проявляют доброжелательность к другим пушистым членам семейства. Другие же породы, выведенные для работы в тесных стаях, также проявляют дружелюбие к разным пушистикам в доме. Итак, если вы хотите создать идиллический союз между котами и собаками, следует сосредоточить внимание на таких породах. Об этом пишет УНИАН.

Среди лучших собак, дружественных кошек, можно выделить:

Лабрадор-ретривер – игривая, послушная и ласковая порода, легко воспринимающая кошек как новых друзей. Терпеливая и умная, она готова мириться с самым прихотливым кошачьим нравом и делить свое пространство без возражений.

Бигль - хотя и охотничий пес, бигль был выведен для коллективного труда, поэтому хорошо ладит с другими животными. Дома эта покладистая порода с радостью присоединится даже к самому ворчливому коту.

Бассет-хаунд - спокойный и терпеливый компаньон, редко проявляющий агрессию кошкам. Его медленное движение и склонность к неторопливому образу жизни делают его идеальным сожителем для кошек.

Бульдог – несмотря на грозный вид, эта порода отличается доброжелательностью и уважением ко всем существам. Кошки ценят их мягкий нрав, скрываемый за крепким телосложением.

Золотистый ретривер – игривый, но одновременно общительный и адаптивный, он становится отличным другом для кошек. Способен распространять любовь к хозяину и другим домашним любимцам.

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Папильон – маленькая дружелюбная порода, примерно такого же размера, как и кот. Ее веселый нрав делает ее желанным участником всех семейных забав с котами.

Подобрав подходящую породу собаки, вы сможете создать уютный дом, где будут царить мир и согласие между разными пушистыми жителями, а каждый из них будет получать необходимую заботу и внимание.

Напомним, мы уже писали,как понять свою собаку по поведению.

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