Станут рассадником бактерий: 9 кухонных аксессуаров, которые нужно регулярно менять

Кухонная утварь – это неотъемлемый атрибут любой кухни. С его помощью мы готовим еду, моем посуду и выполняем другие домашние дела. Однако, как и любой предмет, кухонная утварь имеет свой срок службы. И если вы хотите, чтобы ваша пища была безопасной для здоровья, а ваша утварь служила долго, важно своевременно ее менять.

Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько признаков, по которым можно определить, что кухонную утварь пора заменить:

Губка для мытья посуды

Губка для мытья посуды – это один из самых грязных предметов в вашем доме. На ней скапливается множество бактерий, которые могут попасть в пищу и вызвать пищевые отравления. Поэтому губку для мытья посуды нужно менять каждый день.

Разделочные доски

Разделочные доски также являются благоприятной средой для размножения бактерий. Если на доске появились глубокие царапины, ее нужно заменить.

Сковороды с антипригарным покрытием

Антипригарное покрытие сковородок со временем стирается. Если покрытие повреждено, в пищу могут попасть вредные вещества. Потому сковороды с антипригарным покрытием необходимо поменять каждые 5-7 лет.

Кухонные полотенца

Кухонные полотенца постоянно контактируют с водой, жиром и едой. Поэтому их нужно менять каждый день. Использованные полотенца нужно тщательно стирать и хорошо просушивать.

Лопатки и кисти

Лопатки и кисти могут трескаться или деформироваться. Если это случилось, их нужно заменить.

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Деревянные лопатки и ложки

Деревянные лопатки и ложки могут деформироваться и стать благоприятной средой для размножения бактерий. Поэтому их следует заменить при первых признаках деформации.

Овощечистки

Овощечистки со временем туплятся. Поэтому их нужно менять каждый год или по мере того, как они становятся тупыми.

Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры могут трескаться или деформироваться. Если это случилось, их нужно заменить.

Консервные ножи

Консервные ножи со временем затупляются. Если вы заметили, что ваш консервный нож не справляется со своей задачей, его нужно заменить.

Напомним, мы уже писали, как поддерживать чистоту кухни.

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