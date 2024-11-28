Станут вашим настоящим другом: 5 пород собак неприхотливых к уходу

Если вы мечтаете о четырехлапом друге, но имеете ограниченное количество свободного времени, стоит обратить внимание на породы, не требующие интенсивного ухода и физических нагрузок. Об этом пишет РБК.

Такса

Компактная и забавная порода, прекрасно адаптирующаяся к разным условиям жизни. Существует несколько разновидностей такс – от миниатюрных до средних, с короткой и длинной шерстью. Несмотря на небольшой размер, эти собаки обладают активным темпераментом и любят общение.

Такса. Источник: Википедия Такса. Источник: Википедия

Хорт

Вопреки стереотипам о чрезмерной активности, борзые – достаточно уравновешенные собаки. Им нравятся умеренные прогулки, но они не требуют ежечасных интенсивных физических нагрузок. Легко поддаются дрессировке и имеют стойкое здоровье.

Хорт. Источник: Википедия Хорт. Источник: Википедия

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Французский бульдог

Эти собаки – настоящие мягкие и забавные любимцы. Имея оживленный характер, они не нуждаются в изнурительных тренировках. Главное преимущество – минимальные требования к уходу. Однако следует быть внимательным из-за возможных проблем с дыханием.

Французский бульдог. Источник: Википедия Французский бульдог. Источник: Википедия

Чихуахуа

Миниатюрная порода, которая подойдет даже для маленьких квартир. Чихуахуа практически не нуждаются в физических нагрузках, легко адаптируются к образу жизни владельца. Имеют длительный период жизни – до 20 лет.

Чиуахуа. Источник: Википедия Чиуахуа. Источник: Википедия

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Идеальный вариант для тех, кто ищет нежного и ласкового друга. Собака прекрасно ладит с людьми, любит тесный контакт и не требует сложного ухода. Единственный минус – склонность к некоторым заболеваниям.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель. Источник: Википедия Кавалер Кинг Чарльз спаниель. Источник: Википедия

Выбирая собаку-компаньона, ориентируйтесь не только на внешние характеристики, но и на собственный образ жизни и возможности.

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