Старость у собак: какие признаки и возраст указывают на это – объяснение ветеринара

Люди, которые действительно любят животных, стремятся, чтобы их домашние любимцы жили как можно дольше. Они прилагают для этого усилия, обращаясь к ветеринарам и обеспечивая животных должной заботой. Однако время неумолимо идет, и с возрастом питомцы нуждаются в особом уходе, особенно собаки.

Но для начала нужно понимать, с какого момента собаку можно считать старой. Ветеринар Барри Дж. Моррисон в статье для PetMD подробно раскрыл этот вопрос.

Наиболее распространенный и точный метод определения наступления преклонного возраста у собак связан с их размером. Обычно более крупные породы живут меньше, чем их более мелкие сородичи. Причины этого явления до конца не выяснены, однако существует предположение, что меньшие собаки меньше нагружают свой организм, в частности сердце.

В каком возрасте собаку считают старой?

Маленькие породы (например, такса): 10–12 лет

Средние породы (например, австралийская овчарка): 8–10 лет

Большие породы (например, боксер): 8–9 лет

Гигантские породы (например, грейтдаун): 6–7 лет

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Признаки того, что ваша собака становится старой

В процессе старения в организме собаки происходят как физические, так и психологические изменения. В частности, в зрелом возрасте у собак может появляться седина. Кроме того, их кожа становится менее эластичной, что может замедлить заживление повреждений и рост шерсти.

Со временем у стареющей собаки в глазах может возникать беловато-голубое помутнение хрусталика, известное как ядерный склероз. Оно внешне напоминает катаракту, однако между этими состояниями есть различие. Катаракта вызывает нарушение зрения и может привести к слепоте, тогда как ядерный склероз не влияет на способность собаки видеть.

Кроме того, у старших собак, как и у людей, с возрастом постепенно уменьшается уровень энергии. Поэтому они могут спать дольше. В связи с этим стоит обратить внимание на питание и перейти на диету, которая поможет избежать набора лишнего веса из-за снижения активности.

Часто у стареющих собак меняется аппетит: он может уменьшиться, исчезнуть совсем или, наоборот, стать чрезмерным. Если ваш пес потерял аппетит, страдает от анорексии, рвоты, поноса или усиленной жажды, следует как можно скорее проконсультироваться с ветеринаром.

С возрастом, с уменьшением активности, собаки постепенно теряют мышечную массу, а взамен чаще накапливают жир. Это может привести к ожирению, которое становится причиной или осложняет многие проблемы со здоровьем, в частности связанных с подвижностью и обменом веществ, таких как диабет. Кроме того, у старших собак чаще возникают артрит и другие заболевания, ограничивающие их способность двигаться.

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