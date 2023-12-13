Стилист показал прически, которые подойдут для женщин с любым типом лица (фото)

Если вы ищете стрижку, которая будет актуальна в любом сезоне, попробуйте выбрать боб. Мастер-парикмахер Джастин Хикокс предложил виды этой стрижки, которые подойдут для женщин с любым типом лица – овальным, круглым или квадратным.

В своем канале на youtube мастер по женской красоте показал пять различных вариантов боба, подходящих для разных форм лица и текстуры волос.

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Лоб – для коротких и круглых лиц

Этот стиль считается допустимым для любой текстуры и цвета волос, и многие стилисты рекламировали его за его омолаживающие свойства. Хикокс говорит, что прядки лучше всего подходят для тех, у кого "длиннее шея или более высокий вырез", или если у вас "средняя или более густая текстура волос". Это также больше подходит для коротких или круглых лиц, говорит Хикокс, потому что "если у вас длиннее лицо, из-за фактической длины лба, это может иметь тенденцию еще больше удлинять ваше лицо".

Боб длиной до подбородка

Эта прическа "приземляется примерно у подбородка" и лучше подходит для тех, кто имеет "длиннее лицо". Хикокс отмечает, что "длина, которая приходится на подбородок или очень близко к нему", имеет "тенденцию прибавлять немного полноты вашему лицу", говорит он. Кроме того, если у вас "более тонкая текстура", это может сделать ваши волосы более густыми.

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"Градуированный" боб – для овального лица

Этот тип боба отличается от двух предыдущих стрижек тем, что имеет "градуировку на спине вокруг затылка". Хикокс отмечает, что у этого боба нет определенного ограничения по длине, его название просто происходит от способа его слоя. Хикокс отмечает, что градуированный боб хорошо подходит для тех, кто хочет "подчеркнуть структуру щек или чуть больше приподнять лицо". Это могут быть женщины с овальной формой лица, поскольку они склонны отражать разные стили и образы благодаря своей желательной и симметричной форме.

Боб одной длины – для любой формы лица и тонких волос

Этот боб просто тупой "без слоев". Хикокс говорит, что он "прекрасно подходит, если у вас от средней до тонкой густоты волос". Он отмечает, что более вьющиеся текстуры могут держаться подальше от этого выреза только из-за его тенденции быть очень полным и густым внизу. В таком случае добавление нескольких слоев может стать элегантным способом подчеркнуть ваши волны или кудри.

Общие советы по выбору боба

Хикокс заключает, что выбор правильной стрижки – это важный шаг для создания стильного и ухоженного образа. Если вы ищете стрижку, которая будет актуальна в любом сезоне, то боб – это отличный вариант.

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