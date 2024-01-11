Стилистка посоветовала, как выбрать стильное пальто на зиму-2024

Известная украинская стилистка Оксана Мацькив дала советы, на что обратить внимание при выборе пальто на зиму-2024. Какие модели лучше обойти стороной читайте в материале Радиотрек.

Слишком короткое и узкое

Такое пальто ограничивает движения и не позволяет одеть под него несколько слоев одежды. Поэтому лучше выбирать модели свободного кроя в длине макси.

С мехом

Хотя такое пальто выглядит дорого, стилисты не рекомендуют их покупать. Если же вы не можете отказаться от покупки, берите модели с отстегивающимся мехом.

Лацканы

Избегайте лацканов сложного кроя, слишком широких, узких или удлиненных. Такое пальто не будет универсальным и подходить к нему только вещи определенного стиля.

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Приталенное

Не даст надеть под низ теплую одежду. А структурированное жесткое пальто с подкладкой вообще прибавит несколько лишних килограммов.

Молния

Портит внешний вид пальто.

Большое количество декора

В моде сейчас минимализм. Большое количество декора дешевит вещь.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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