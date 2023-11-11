Стилисты назвали 10 ошибок в образе, которые сделают вас старше

Все мы хотим выглядеть моложе своего возраста. На самом деле это не так трудно, как кажется, если соблюдать определенные правила.

Об этом пишет Радиотрек.

Выберите одежду, которая вам действительно подходит

Ношение большой или тесной одежды может создавать иллюзию лишних лет.

Держите осанку

Сутулость или другие недостатки осанки могут сделать вас зрительно старше. Не выбирайте одежду, которая еще больше подчеркнет это.

Уделяйте внимание крою одежды

Вместо одежды массового производства, которая предназначена для широкого спектра фигур, следует рассматривать индивидуальный пошив. Это позволит вам носить одежду с учетом всех нюансов вашей фигуры.

Будьте осторожны с модными тенденциями

Чрезмерное следование моде может сделать вас старше. Сохраняйте баланс, добавляя в гардероб классические вещи, которые не выходят из моды.

Выбирайте яркие цвета

Тусклые одотонные цвета могут придать вам лет. Освежите свой гардероб яркими и жизнерадостными оттенками.

Не забывайте об аксессуарах

Украшения, шарфы и ремни придают вашему стилю индивидуальность. Найдите баланс в использовании аксессуаров.

Обновляйте свою обувь

Старая или неаккуратная обувь может сделать вас старше.

Разнообразьте свой гардероб

Черный цвет может сделать вас стройнее, но трудно подобрать гардероб только в черных тонах. Поэтому прибавляйте яркости своим образам.

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Заботьтесь о своей внешности

Всегда выбирайте стильную прическу и макияж.

Будьте уверены в себе

Уверенность в себе делает вас моложе и привлекает внимание окружающих.

Напомним, мы уже писали, как правильно выбрать свитер из синтетики.

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