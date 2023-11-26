Стилисты назвали 5 популярных причесок, которые 'состарят' женщин за 50 (фото)

Возраст — это лишь число, но некоторые прически могут сделать женщину выглядеть старше, чем она есть. Стилисты назвали пять популярных причесок, которые следует избегать женщинам старше 50 лет.

В комментарии SheFinds звездные парикмахеры и стилисты посоветовали женщинам за 50 лет избегать таких причесок:

Короткий боб без объема

Короткий боб – это классическая прическа, которая может быть очень стильной. Однако, если боб не имеет объема, он может сделать женщину выглядеть старше и она будет выглядеть усталой. Чтобы избежать этого, попросите своего стилиста придать волосам объем, используя слои или текстурирование.

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Прямая стрижка до плеч

Это еще одна популярная прическа, которая может смотреться очень стильно. Однако, если она слишком прямая и "плоская", она может сделать женщину выглядеть "скучной и старомодной". Чтобы избежать этого, попросите своего стилиста придать волосам волны или завитки, чтобы придать ей текстуру и объем.

Прическа с высоким лбом

Подобная стрижка открывает лоб и все находящиеся на нем морщинки.

Гладкая прическа "назад"

Такая стрижка может сделать женщину слишком официальной и старомодной. Чтобы избежать этого, попросите своего стилиста предоставить волосам текстуры, используя слои или завитки.

Слишком короткая стрижка

Такая прическа откроет все возрастные недостатки на лице.

Конечно, не все женщины за 50 лет должны избегать этих причесок. Важно выбрать прическу, которая подходит к вашему индивидуальному стилю и типу лица. Если вы не уверены, какая прическа вам подойдет, поговорите со своим стилистом.

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