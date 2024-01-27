Стилисты назвали бесхитростный трюк, чтобы выглядеть выше

Неважно, хотите ли вы выглядеть стройнее в вечернем наряде, или просто чувствовать себя увереннее на пляже, есть несколько простых способов добавить несколько сантиметров к своему росту с помощью одежды.

Одним из самых эффективных способов – выбрать правильный вырез горловины. Некоторые вырезы создают иллюзию высоты, заставляя вас казаться выше, чем вы на самом деле, пишет NewsBytesApp.

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Вот пять тактических приёмов, которые помогут вам выглядеть выше:

V-образный вырез. Классический вырез во все времена, V-образный вырез притягивает взгляд вертикально, создавая эффект удлинения верхней части тела. Этот простой, но мощный вырез горловины не только подходит разным типам фигуры, но и придает нотку элегантности вашему ансамблю.

Глубокое декольте. Смелый и эффектный глубокий вырез занимает центральное место в поисках иллюзии высоты. Открывая большее тело в области груди, он удлиняет шею и верхнюю часть тела, создавая визуальное впечатление дополнительных сантиметров. Глубокое декольте идеально подходит для вечерних нарядов или смелого дневного образа.

Круглый вырез. Глубокие вырезы с U-образным изгибом являются универсальным выбором для тех, кто стремится казаться более высоким. Этот вырез тонко смещает акцент вверх, создавая иллюзию вытянутой шеи. Независимо от того, будь то повседневный день или официальное собрание, широкие вырезы создают привлекательный силуэт, который не только подчеркивает ваш стиль, но и придает нотку утонченности вашему общему образу.

"Вырез капюшона" – характеризуется драпированной тканью, изящным, но эффективным выбором для увеличения роста. Мягкие складки ткани привлекают внимание к верху, создавая зрительно удлиненную шею. Это декольте творит чудеса как для повседневной, так и официальной одежды, придавая нотку изящества и гламура, одновременно создавая иллюзию высоты вашего ансамбля.

Стилисты советуют также создать иллюзию высоты с помощью следующих трюков:

Носите одежду в вертикальных линиях. Вертикальные линии помогают создать иллюзию более высокого роста.

Носите одежду в светлых цветах. Светлые цвета помогают отражать свет, что создает иллюзию большей высоты.

Носите одежду правильной длины. Одежда, которая заканчивается на уровне колен или ниже, может зрительно уменьшить ваш рост.

С помощью этих советов вы можете легко добавить несколько дюймов к своему росту и выглядеть выше.

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