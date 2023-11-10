Стилисты назвали четыре 'идеальные стрижки' для женщин старше 40 (фото)

Женщины после 40 лет часто ищут прически, которые подчеркнут их красоту и элегантность. Существует множество вариантов, подходящих женщинам этого возраста, но есть несколько основных критериев, которые следует учитывать при выборе.

Профессиональные парикмахеры и стилисты в комментарии изданию shefinds.com дали советы, какие прически пахать и как подстричь волосы, чтобы после 40 не выглядеть старше.

Специалисты заметили, что длинные волосы могут быть очень привлекательными, но они могут быть также тяжелыми и сложными в уходе. Женщинам за 40 лет, которые хотят выглядеть моложе, стоит рассмотреть варианты коротких или средних волос. За короткими волосами легко ухаживать и их легче укладывать, а волосы средней длины – это хороший компромисс между длиной и простотой.

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При выборе прически важно учитывать форму лица. К примеру, женщинам с круглым лицом подойдут прически, создающие иллюзию вытянутого лица, такие как боб или каре с градуировкой.

Женщинам с квадратным лицом подойдут прически, смягчающие четкие линии, такие как каскад или боб с удлиненными передними прядями.

Женщинам с тонкими волосами следует выбирать прически, которые придают объему, такие как боб, каскад или каре с градуировкой.

Женщинам с густыми волосами можно выбрать любую прическу, но важно регулярно подстригаться во избежание образования секущихся кончиков.

Также прическа должна отражать личность женщины. Если вы хотите выглядеть стильно и современно, выбирайте модные прически, такие как боб с удлиненными передними прядями или пикси с градуировкой.

Если вы хотите выглядеть женственно и элегантно, выбирайте классические прически, такие как каре или бобы.

Наконец, лучший способ найти лучшую прическу для себя – это попробовать разные варианты. Поговорите со своим парикмахером о том, какая прическа подойдет именно вам, и не бойтесь экспериментировать.

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