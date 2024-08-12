Стилисты назвали прически, которых следует избегать женщинам после 50: привлекают внимание к недостаткам (фото)

С возрастом каждая женщина заслуживает выглядеть и чувствовать себя уверенно, независимо от того, какую прическу она выбирает. Впрочем, некоторые стили могут не лучшим образом подчеркивать вашу природную красоту и даже усугублять ситуацию с истонченными или редкими волосами.

Стилисты обращают внимание на несколько причесок, которые лучше избегать после 50 лет. Эксперты предупредили, что некоторые прически могут подчеркнуть тонкость волос и утончение.

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Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Одним из них является средний пробор. Хотя многие женщины привыкают разделять волосы посередине, с возрастом это может подчеркивать истончение на макушке. Лучше попробовать боковой пробор, который поможет скрыть эти изменения.

Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Следующий стиль – супер-прямые волосы. Если вы постоянно выпрямляете волосы, это может сделать его более тонкими и ломкими. Покидая волосы естественно текстурированными или придавая легкую волнистость, вы сможете выглядеть моложе.

Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Косы, особенно тугие, также не всегда являются лучшим вариантом, поскольку они могут подчеркнуть редкость волос на коже головы. Выберите свободный стиль, который не напрягает кожу головы.

Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Чрезвычайно длинные волосы тоже могут стать проблемой. Хотя нет возрастных ограничений на длину волос, очень длинные пряди могут выглядеть неряшливо, если за ними не ухаживать. Кроме того, такая длина может тянуть лицо и подчеркивать признаки старения.

Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Стрижка пикси часто рекомендуется как стильный вариант, однако если она слишком короткая или сбритая на нижней части, это может привлекать внимание к жидкой коже головы.

Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Наконец, высокий хвост может подчеркнуть изящество волос, особенно если они тонкие по всей длине.

Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock Какая модная прическа не подойдет зрелой женщине. Источник: Shutterstock

Альтернативой может стать низкий хвост или пучок, что придаст вашему образу мягкости.

Ранее стилисты назвали прически, делающие женщин моложе.

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