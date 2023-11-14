Стилисты назвали прически, о 'которые нужно забыть' и показали варианты на замену (фото)

В скором времени уже новый модный сезон. И если женщинам покорится сменить прическу, то стилисты и профессиональные парикмахеры предостерегли от распространенных ошибок.

В частности, специалисты посоветовали отказаться от трех популярных причесок, которые могут "нанести непоправимый ущерб имиджу". В комментарии изданию She Finds эксперты сказали, какие прически давно не модны и назвали варианты их замены.

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Лоб с детской челкой

Специалисты заметили, что привлекательность детской челки была продемонстрирована многими иконами моды на протяжении многих лет. Однако, несмотря на его популярность, зрелым женщинам следует быть осторожными, выбирая эту стрижку из-за возможных негативных последствий.

Звездная парикмахерша Данни Эверсон подчеркнула, что челка должна скрывать недостатки и акцентировать на привлекательных чертах. А короткая челка здесь вообще не вариант. "Он может превзойти чью-то историю о морщинах, привлекая взгляды к дряблой коже", – пояснила она.

Экспертка посоветовала выбирать челку к бровям, желательно не ровный, а чтобы ложился прядями.

"Вам не нужна короткая челка, которая спадает прямо посередине лба, где у вас может быть несколько линий. Вместо этого стоит подстричь челку на уровне бровей, чтобы подчеркнуть глаза", – добавила Эверсон.

Как вариант, она посоветовала использовать челку-шторку (как на фото справа).

Лоб с пробором по центру без слоев

Парикмахеры считают, что такая прическа обращает внимание на секущиеся волосы и может подчеркнуть их истончение. Такая прическа сразу выделит все морщинки на лице.

Стилистка Ганима Абдулла объяснила, что такая прическа также продемонстрирует выпадение волос на макушке. Поэтому она рекомендует использовать пробор сбоку, а не образ Ким Кардашьян, чтобы получить больший объем и "молодую энергию". А еще, добавила эксперт, добавьте слои и глубокую боковую часть.

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"Таким образом, вы можете перемещать волосы с одной стороны на другую, как пожелаете. "Дополнительные волосы", как у Шарлиз Терон, также увеличит объем в этой области, особенно если ваши волосы привыкли к центральному пробору", – добавила Абдулла.

Шегги лоб с длинной челкой

Эта прическа была довольно популярна в 70-х годах. Но добавление слишком большого количества слоев может привести к отрицательному обрамлению вашего лица и скроет лучшие черты.

"Худшая стрижка, которую вы можете иметь, если ваша цель - выглядеть моложе, - это иметь слишком много слоев", — говорит Данни Эверсон.

Слои, если их правильно подстричь, могут помочь добавить объем и распустить ваши волосы, придавая виду более густые пряди. Но слишком много текстурирования может сделать тонкие волосы еще тоньше.

Эверсон посоветовала выбрать "нежную многослойную стрижку с челкой, украшающей брови" - как у Тейлор Свифт.

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