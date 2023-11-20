Стилисты назвали 'самую модную деталь одежды' сезона 2023-24 (фото)

Нежные цвета и полупрозрачные ткани уже несколько сезонов повсюду присутствуют на подиуме. В будущем году их будет выделять одна интересная деталь – наличие узлов, стратегически расположенных для подчеркивания определенной части тела.

Как сообщает VOGUE, дизайнеры сделали выбор в сторону двух аспектов: узлов как элемента дизайна, а также как стилистический жест.

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Одной из интереснейших идей является обновление платья с помощью узлов. Модные дизайнеры JW Anderson и Bottega Veneta включили эту декоративную деталь в свои весенние образы. В обоих случаях узел расположен на высоте бедер.

У Fendi и Proenza Schouler узел перемещен к верхней части платья: он имитирует рукава на высоте груди или принимает вид фальш-свитера, завязанного на одном из плеч. Другая альтернатива – небольшие узелки на высоте плеч и груди в трикотаже и прозрачных вещах, как это делают Issey Miyake.

Самый простой способ применить этот тренд – использовать свитер с двойными рукавами или куртку. Узел теперь опущен на высоту плеч, имитирующий своеобразный палантин, акцентирующий на центре груди, где свободно спадают рукава. Именно такие вещи предлагают Brandon Maxwell и Rokh в различных нарядах – их носят с брюками и юбками.

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Узел может стать интересной деталью для любого образа, вне зависимости от стиля. Он придаст оригинальность и подчеркнет вашу индивидуальность.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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