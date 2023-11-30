Стилисты назвали шесть вещей, на которые не нужно тратить деньги

Иногда люди совершают импульсивные и необдуманные покупки, из-за чего потом сожалеют. Стилисты назвали те вещи, на которые вы никогда не должны тратить деньги.

Пропустив их, вы сэкономите деньги на более ценных вариантах. Об этом пишет издание Best Life.

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1. Модные дизайнерские сумки

Классическая дизайнерская сумка, соответствующая трендам – одно из лучших инвестиций, которые вы можете сделать. Такая вещь будет отлично сочетаться с бесчисленными нарядами и улучшать все, с чем вы его соедините. Но выбросить кучу денег на сумку сезона, вероятно, плохой выбор.

"Я бы сказала, что стоит избегать покупок очень дорогих и характерных "трендовых" сумок, которые станут модными сумками сезона, и тогда никто не захочет, чтобы их носили", - рассказала личный стилист Хэллана Мардасян. Выбрав что-то более сдержанное, вы с гордостью носите этот сезон за сезоном.

2. Платья-свитера

В холодные месяцы нет ничего соблазнительнее, чем желание окутать свое тело уютным трикотажем – и какой проще сделать это, чем платье-свитер? Интересно, что стилисты рекомендуют их пропустить.

"Трикотаж имеет скрытый способ роста, то есть он растягивается и со временем теряет свою форму, даже если он состоит из смеси эластичных волокон, таких как спандекс, лайкра или эластан", - пояснила имидж-стилист Элизабет Косич.

3. Одноразовые вечерние платья

Если вы знаете, что не сможете использовать свое платье снова, возможно, не захотите платить слишком много.

"Я вижу клиентов, которые потратили огромную сумму на очень нарядное праздничное платье, лежащее у них в шкафу, и они больше никогда не одевают его", – сказала Мардасян.

Вместо того чтобы инвестировать, она предлагает покупать более доступные бренды. Вы также можете взять напрокат платье на свой особый день, что, как правило, еще более рентабельным.

4. Выразительные свитера

Вы, вероятно, заметили, что свитера ярких цветов имеют момент, часто с эффектными полосами и яркими цветами. Но Косич говорит, что эти стили могут легко выйти на второй план носителя.

"Как правило, избегайте громоздкой одежды с большими мотивами, выбирайте вязаные изделия, узоры и принты, более масштабные и менее передовые", — говорит она.

5. Белые футболки

Яркая белая футболка, майка на пуговицах или безрукавка, идеально сидящие на вас, могут сделать любую одежду более собранной, но это не значит, что вы должны покупать их в качестве инвестиций.

Поскольку эти вещи склонны к появлению пятен, желтению и загрязнению во время стирки, вы захотите их часто заменять, возможно даже раз в год, если вы их часто носите. Найдите доступную версию, которая вам нравится, и при необходимости пополняйте запасы.

6. Прозрачная одежда

Прозрачная одежда – еще один главный тренд современности. Но Косич объясняет, что кроме того, что они часто остаются в вашем шкафу недолго, ваш гардероб лучше подойдет для чего-то другого. Такая ограниченная пригодность к ношению легко рвущегося изделия делает это недостойным инвестиций, поэтому рассмотрите другие вечерние тренды, которые имеют послужной список того, что чаще возвращаются в моду.

Напомним, когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

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