Стилисты назвали стрижки и прически, идеально подходящие женщинам за 40 (фото)

Современные стилисты и модные эксперты определили наиболее выгодные и стильные стрижки и прически для женщин, пересекших отметку в 40 лет. Согласно их рекомендациям, ключевым является подчеркивание природной красоты и элегантности.

Профессиональные стилисты и парикмахеры в комментарии shefinds отметили, что возраст – это лишь цифра, когда дело касается стиля. Неважно, сколько вам лет вы можете выглядеть и чувствовать себя молодо и уверенно, экспериментируя со своим макияжем, прической и одеждой.

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Специалисты отмечают, что длинные однослойные волосы или волосы одного цвета, которым не хватает движения, могут сделать вашу кожу уставшей и сделать вас старше, чем вы есть.

Решение: восемь причесок и стрижек, доказывающих, что возраст – это только цифра.

Волнистый и длинный боб

Волнистый длинный боб с челкой, обрамляющий лицо, как у Хелли Берри, — это современный взгляд на классическую прическу. Он идеально подходит для тех, кто не хочет длинных волос, но также не желает сверхкороткой прически. Такой боб можно персонализировать, наклонив челку, чтобы подчеркнуть особые черты вашего лица.

Стрижка средней длины, обрамляющая лицо

Если у вас круглая или овальная форма лица, стрижка обрамляющей лицо средней длины может выглядеть на вас особенно шикарно.

Боб с челкой-шторкой

Такая прическа формирует лицо и привлекает внимание к скулам и глазам женщины.

Блондинка пикси

Прическа для тех, кто не любит долго укладывать волосы.

Стрижка с перьями и тонкой челкой

Такая прическа уменьшает вес волос. Она привлекает внимание к лучшим чертам лица женщины.

Классические пикси

Такая прическа имеет более длинные слои сверху, которые можно стилизовать с помощью геля или текстурного спрея. Поэкспериментируйте и попробуйте такую стрижку, чтобы заметно помолодеть.

Стрижка в стиле 70-х

Такая прическа имеет зауженные боковые слои, мягкую бахрому и изрезанные концы, придающие волосам движения. Это отличная стрижка, чтобы сделать тонкие волосы более объемными.

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