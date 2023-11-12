Стилисты назвали стрижки, которые "сбросят годы с вашего лица": фото
Женщины с возрастом сталкиваются с проблемой выбора прически, чтобы она скрыла выпадение волос и их утончение. Однако для женщин любого возраста стилисты и парикмахеры имеют собственные секреты стрижек, которые помогут выглядеть хорошо.
Своими советами поделились звездные парикмахеры Джина Ривера, Лорен Удо и стилист Рода Гальвао. Они предложили женщинам выбрать из семи стрижек, которые "сбросят годы с вашего лица".
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Асимметричный боб
Это разновидность прически боб, имеющая разную длину волос с обеих сторон головы. В классическом бобе волосы с обеих сторон головы имеют одинаковую длину, но в асимметричном бобе волосы с одной стороны длиннее, чем с другой. Это может быть небольшая разница в длине, или это может быть более заметная разница, создающая более "драматический вид".
Асимметричный боб может быть универсальной прической, подходящей для любого типа волос и формы лица. Он может быть стильным и непринужденным, или же он может быть более формальным.
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Острый боб с глубоким боковым пробором
Такую прическу выбрала для себя голливудская актриса Холли Берри.
Острый боб с глубоким боковым пробором – это разновидность асимметричного боба, который имеет очень четкую линию среза. В классическом бобе линия среза плавнее, но в остром бобе она является более прямой и резкой.
Глубокий боковой пробор также является важной частью этого стиля. Он помогает подчеркнуть асимметрию прически. Такая прическа подходит для любого типа волос и формы лица. Он может быть стильным и непринужденным, или он может быть более "формальным".
Гладкий боб с откинутыми концами
Прическа как у Ланы Кондор, особенно привлекает внимание благодаря тому, как его кончики уложены. "Стрижки с прямым бобом сохраняют полноту на концах, что отлично подходит для тонких волос", — отмечают парикмахеры.
Если вы имеете дело с тонкими волосами, избегайте многослойных причесок, так как это может привести к тому, что волосы распадутся и станут тоньше.
Боб длиной до подбородка с острой бахромой
Стилист Рода Гальвао заметил, что эта прическа является одной из наиболее привлекательных стрижек, "предотвращающих старение".
"Форма, как правило, более прямоугольная или квадратная, с очень четким линейным дизайном, что придает более современный и изящный вид в минималистическом стиле", – сказал эксперт.
Вьющаяся темно-серая пикси
Такой прической Тия Моури поразила своих поклонников в Instagram. Подобная укладка седых волос моментально "отняла лет" у своей обладательницы.
Благодаря такой прическе вам не придется тратить время на укладку волос.
Волнистая многослойная стрижка моб
Это как средний боб, но более утонченный и стильный. Парикмахеры говорят, что это универсальная стрижка, которая "прекрасно смотрится почти на любой форме лица и типа волос".
Ультраобъемная серая пикси
Подобную прическу выбрала Николь Ричи в 2013 году на Met Gala может. Она придает молодости образ благодаря созданию объема.
Боб с зачесанной набок челкой
Голливудские звезды и известные артисты выбирают подобную прическу, как вариант, придающий "свежести" стильному образу.
"Эта прическа идеальна для женщин старше 40 лет", — говорят парикмахеры. Она скрывает признаки старения на лице и отнимает лет у своих владелиц.
Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".
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