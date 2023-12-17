Стилисты назвали топ-6 стрижек, которые будут трендовыми в 2024 году (фото)

В 2024 году в моде будут стрижки и прически, подчеркивающие индивидуальность и природную красоту. Так считают ведущие стилисты и парикмахеры.

Среди самых популярных вариантов - боб, челка в стиле Джейн Биркин, микси, естественная текстура волос, вырезка и тупая челка, пишет VogueScandinavia.

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Ведущие парикмахеры Швеции дали советы по трендовым прическам на следующий год.

Стрижка боб

Боб – это универсальная стрижка, которая подходит к любой форме лица и текстуре волос. В 2024 году популярны будут как классические боб-каре, так и более асимметричные варианты с текстурой.

Челка в стиле Джейн Биркин

Челка в стиле Биркин – это прямая челка, которая обрамляет лицо. Он стильный и универсальный вариант, который подходит к любой стрижке.

Микси

Микси – это стрижка, сочетающая в себе элементы каре и пикси. Она является ярким и дерзким вариантом, подходящим для смелых личностей.

Естественная текстура

В 2024 году популярны будут стрижки и прически, которые подчеркивают естественную текстуру волос. Этот тренд отражает растущий интерес к натуральности.

Вырезка

Вырезка – это ультракороткая стрижка, требующая уверенности. Она – символ независимости и силы.

Тупая челка

Это прямая челка, которая стрижется на одном уровне. Он стильный и универсальный вариант, который подходит к любой стрижке.

Эти тренды отражают желание самовыражаться и подчеркивать свою индивидуальность. Они также подчеркивают важность природной красоты, говорят парикмахеры-стилисты.

Напомним, специалисты, разбирающиеся в парикмахерском искусстве, назвали прически, которые идеально подойдут для женщин с изящными волосами. Эти прически модные, стильные и простые в уходе.

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