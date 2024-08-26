Стилисты назвали топ трендовых кожаных курток осени-2024

Осень уже скоро, а это значит, что пора обновить гардероб. И если вы ищете универсальную вещь, которая придаст вашему образу стиля и шарма, то кожаная куртка – это именно то, что вам нужно. В этом сезоне кожаные изделия возвращаются на модный олимп, предлагая многообразие стилей и дизайнов. Об этом пишет wowhatwear.

От классики до авангарда: тренды кожаных курток осени.

Минималистичная элегантность: Длинные модели с лаконичными линиями и серебристыми молниями идеально впишутся в современный городской стиль. Структурированные воротники и немного завышенный крой придадут образу изысканности.

Длинные модели с лаконичными линиями и серебристыми молниями идеально впишутся в современный городской стиль. Структурированные воротники и немного завышенный крой придадут образу изысканности. Квадратный силуэт: Короткие куртки с квадратным вырезом – это свежее дыхание в мире кожаных изделий. Такой фасон подчеркнет талию и придаст образу женственности.

Короткие куртки с квадратным вырезом – это свежее дыхание в мире кожаных изделий. Такой фасон подчеркнет талию и придаст образу женственности. Бордовый цвет сезона: Глубокий бордовый оттенок стал одним из главных трендов осени. Кожаная куртка такого цвета станет ярким акцентом в вашем гардеробе.

Глубокий бордовый оттенок стал одним из главных трендов осени. Кожаная куртка такого цвета станет ярким акцентом в вашем гардеробе. Искусственный винтаж: Если вы любите ретро-стиль, обратите внимание на модели с искусственным эффектом потертости.

Если вы любите ретро-стиль, обратите внимание на модели с искусственным эффектом потертости. Кожаный блейзер: элегантность в коже Кожаный блейзер – это универсальная вещь, которая подойдет как для офиса, так и для вечеринки. Сочетайте его с джинсами, юбкой или платьем – и вы всегда будете выглядеть стильно.

Кожаный блейзер – это универсальная вещь, которая подойдет как для офиса, так и для вечеринки. Сочетайте его с джинсами, юбкой или платьем – и вы всегда будете выглядеть стильно. Байкерская классика: Байкерские куртки никогда не выходят из моды. В этом сезоне дизайнеры предлагают как классические модели, так и более экспериментальные варианты с разными декоративными элементами.

Как выбрать свою идеальную кожаную куртку?

При выборе кожаной куртки обратите внимание на качество материала, фасон, цвет и, конечно же, на ваш собственный стиль. Помните, что кожаная куртка – это инвестиция, поэтому выбирайте модель, которая прослужит вам не один сезон.

С чем носить кожаную куртку?

Кожаная куртка – это универсальная вещь, сочетающаяся практически со всем. Вы можете носить ее с джинсами, платьями, юбками, брюками. Главное – подобрать правильные аксессуары.

Кожаная куртка – это не просто одежда, это символ стиля и уверенности в себе. В этом сезоне дизайнеры предлагают множество интересных моделей, которые позволят создать уникальный образ. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в свой гардероб новые красочные акценты!

Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.

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