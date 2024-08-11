Стилисты назвали трендовый маникюр зимы-2024
Учитывая, что мега популярным стал тренд “тихая роскошь", то логично, что маникюр должен соответствовать этому сдержанному стилю. Шифоновый маникюр – как раз из таких.
Об этом пишет Радиотрек.
Вот несколько вариантов шифонового маникюра:
Прозрачный
Наиболее гармонично и утонченно смотрится прозрачный маникюр. Этот вариант очень популярен в Японии и Корее, он придает ногтям воздушность и воздушность.
дымчатый
Шифоновый маникюр может напоминать дымку туманного белого, розового или кремового цвета.
Белый
Важно подобрать оттенок белого, гармонирующий с вашим типом кожи.
С акцентным блестящим ногтем
Если вы не хотите, чтобы все ногти были одинаковыми, можно выделить один из них, сделав его блестящим или добавив изящный нейл-арт, такой как стразы или другие акценты.
Напомним, мы уже писали, какой маникюр стал неактуальным в 2023 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!