Стилисты назвали трендовый маникюр зимы-2024

Учитывая, что мега популярным стал тренд “тихая роскошь", то логично, что маникюр должен соответствовать этому сдержанному стилю. Шифоновый маникюр – как раз из таких.

Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько вариантов шифонового маникюра:

Прозрачный

Наиболее гармонично и утонченно смотрится прозрачный маникюр. Этот вариант очень популярен в Японии и Корее, он придает ногтям воздушность и воздушность.

дымчатый

Шифоновый маникюр может напоминать дымку туманного белого, розового или кремового цвета.

Белый

Важно подобрать оттенок белого, гармонирующий с вашим типом кожи.

С акцентным блестящим ногтем

Если вы не хотите, чтобы все ногти были одинаковыми, можно выделить один из них, сделав его блестящим или добавив изящный нейл-арт, такой как стразы или другие акценты.

Напомним, мы уже писали, какой маникюр стал неактуальным в 2023 году.

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