Стилисты назвали три ошибки при макияже, которые делают женщин по 40 еще старше

Большинство женщин регулярно наносят макияж, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть свои лучшие качества. Однако даже опытные визажисты могут допускать ошибки, которые могут сделать их лицо выглядеть старше, чем они на самом деле.

Эксперты назвали три распространенных ошибки макияжа, которые могут вас старить. Советы специалистов собрало издание SheFinds.

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Слишком большое количество тонального крема

Тональный крем может помочь скрыть неровный тон кожи и красноту, но важно не переусердствовать. Слишком много тонального крема может создать непропорциональный или искусственный облик, а также подчеркнуть морщины и тонкие линии.

Чтобы избежать этого, наносите тональный крем только на те участки лица, где он нужен и хорошо растушуйте его. Вы также можете использовать цветовой корректор, чтобы замаскировать пятна или припухлости.

Темные тени для век

С возрастом наши глаза могут смотреться более закрытыми. Это может быть связано с тем, что верхнее веко становится более пухлым и может скрывать нижнее веко.

Если вы хотите, чтобы глаза выглядели более открытыми, избегайте темных теней для век. Вместо этого выбирайте светлые или средне-нейтральные оттенки, которые помогут создать свет и отвлечь внимание от морщин.

Пренебрежение бровями

Брови могут оказать значительное влияние на общий вид вашего лица. Редкие или неохраняемые брови могут сделать ваше лицо выглядеть старше.

Чтобы избежать этого, заполняйте редкие брови карандашом для оттеночных бровей, который подходит к вашим волосам. Вы также можете использовать гель для бровей, чтобы зафиксировать их форму.

Согласно этим советам, вы можете создать свежий и современный макияж, который не прибавит вам лет.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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