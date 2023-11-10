Стилисты ответили, как правильно выбрать свитер из синтетики, чтобы был теплый

Цены все больше растут, поэтому мы ищем дешевую одежду нормального качества. Вскоре зима, поэтому покупка теплого наряда очень актуальна. Конечно, лучше всего греют натуральные материалы, но и стоят они очень дорого. Как сэкономить, но при этом купить качественную одежду, подскажет Ukr.media.

Чаще всего на этикетках можно прочесть, что в составе тканей присутствуют искусственные волокна — полиэстер, акрил, эластан, нейлон, полиамид, полиэфир.

У синтетических тканей есть как преимущества, так и недостатки. Они не деформируются при стирке, хорошо сохраняют форму, недорогие, слабо мнутся. С другой стороны, они не дышат, плохо пропускают влагу, могут вызвать аллергические реакции и не греют в холод. Поэтому обычно производители совмещают синтетические и натуральные волокна и создают смеси.

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Поэтому, если вы планируете покупку зимней одежды из синтетических волокон, в ее составе должны присутствовать натуральные составляющие. Благодаря им одежда будет согревать вас в холодное время.

Также при выборе одежды обращайте внимание на связку. Чем она плотнее, тем теплее вам будет.

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