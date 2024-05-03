Стилисты показали, какие стрижки будут на пике популярности летом 2024 года (фото)

Современные женщины стремятся быть в курсе последних модных направлений, касающихся не только их гардероба, но и причесок. Эксперты по стилю уже определили, какие будут ключевые тренды в сфере стрижек летом 2024 года.

Отмечается, что акцент будет делаться на стрижках, олицетворяющих эстетику непринужденности и элегантности. Такие прически не только позволят женщинам выразить свою уникальность, но и обрести идеальный вариант, который гармонично дополнит их тип волос и особенности лица, сообщает издание Эксперт.

Многослойное каре

В последнее время многослойные стрижки стали настоящим хитом. Их популярность заключается в том, что они создают стильный образ без необходимости сложного стайлинга, помогают зрительно увеличить объем тонких волос и придают лицу более молодой вид. Этим летом особое внимание следует уделить многослойному каре, которое не только придаст волосам пышности, но и подчеркнет любую форму лица.

Каре. Источник: Pinterest Каре. Источник: Pinterest

Бикси

Эта прическа является изящным слиянием традиционного боба с современным пикси, который не только выглядит стильно, но и решает несколько эстетических задач. В частности, она придает волосам дополнительную густоту и великолепие. Кроме того, прическа придает объем в верхней части головы, что оптически уменьшает лицо. Этот стиль идеально подойдет как для юных леди, так и для женщин, ценящих классику, позволяя им адаптировать свой образ к любому событию.

Бикси. Источник: Pinterest Бикси. Источник: Pinterest

Каскад

Стили причесок, сочетающие локоны разной длины, идеально подходят для любого типа волос, будь то густые или редкие. Они придают образу свежести и молодости. Стрижки, такие как каскад или лесенка, можно быстро и легко уложить с помощью обычной круглой расчески и фена, что экономит ваше время. Эти стрижки не теряют своей популярности в течение многих лет благодаря своим многочисленным преимуществам и несомненно останутся в моде летом 2024 года.

Каскад. Источник: Pinterest Каскад. Источник: Pinterest

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП стрижек, которые всегда будут в моде.

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