Стилисты показали лучшие прически для женщин с истощеннными волосами: идеально подойдут тем, кому за 40

Если вы женщина за 40 и у вас тонкие, вялые волосы, вы не одиноки. Эта проблема знакома многим женщинам в этом возрасте. Однако не стоит отчаиваться – есть несколько замечательных стрижек, которые могут помочь вам добавить объема и молодости вашим волосам.

Как пишет SheFinds, стилисты и парикмахеры советуют женщинам с вялыми и тонкими волосами выбирать стрижки и прически, придающие объем.

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Многослойный боб с тупыми концами

Эта классическая стрижка – отличный выбор для женщин с тонкими волосами. Многослойность создает движение и объем, а тупые концы придают четкости и структуры.

Многослойная стрижка средней длины

Эта стрижка – отличный компромисс для женщин, которые не хотят отказываться от длинных волос. Многослойность создает движение и объем, а волны и кудри помогают тонким волосам выглядеть более густыми.

Градированные слои с асимметрией

Эта стрижка – отличный способ добавить интерес и глубины тонким волосам. Ассиметричные линии создают иллюзию большей густоты.

Стрижка пикси

Эта короткая стрижка – отличный выбор для женщин, которые хотят придать объему и молодости своим волосам. Пикси создает иллюзию более густых волос и подчеркивает черты лица.

Какая стрижка подойдет вам, зависит от вашего типа волос, формы лица и личного стиля. Однако все четыре стрижки, которые мы описали, могут помочь вам выглядеть моложе и привлекательнее.

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