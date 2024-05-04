Стилисты показали стрижки, которые помогут выглядеть на 10 лет моложе и сделают лицо похуже

Для женщин, стремящихся восстановить молодость, усовершенствовать контуры своей кожи и придать свежести своему стилю, эксперты по красоте предлагают три трендовые прически летнего периода 2024 года. Эти стрижки не только радикально обновляют внешность, но подчеркивают скульптурность щек, а также обеспечивают волосам объемный и густой вид.

Всю необходимую информацию о них собрала команда UAportal.

Асимметричный боб с длинной челкой

Асимметричный боб. Источник: Pixabay Асимметричный боб. Источник: Pixabay

Этот стиль прически подойдет женщинам с лицом прямоугольной или квадратной формы. Стрижка с несколькими слоями и асимметричной косой челкой оптически удлинит лицо, подчеркнет скулы и придаст чертам большей изящества. Асимметричный боб-каре придаст объем и здоровье тонким волосам, сделав его на вид более густым. Кроме того, такая прическа визуально омолаживает, что делает ее идеальным выбором для женщин, которым за сорок.

Пикси с текстурированными прядями

Пикси с текстурированными прядями. Источник: Pixabay Пикси с текстурированными прядями. Источник: Pixabay

Эта стрижка является вершиной омоложения и пользуется популярностью среди женщин во всем мире. Она играет ключевую роль в трансформации внешности, придавая виду свежести и молодости на целых десять лет. Женщинам с овальными и треугольными чертами лица эта прическа подойдет лучше. Текстурные локоны придают лицу вытянутость и уменьшают лишний объем в области щек и подбородка. Благодаря тому, что пикси не требует сложного ухода и частых визитов к парикмахеру, она становится идеальным вариантом для женщин, которым за пятьдесят.

Длинные волны с небрежным пробором

Длинные волны с небрежным пробором. Источник: Freepik Длинные волны с небрежным пробором. Источник: Freepik

Эта прическа станет идеальным выбором для женщин с вьющимися или волнистыми локонами и лицом округлой или квадратной формы. Она придаст визуальной длине лицу и подчеркнет скулы благодаря мягким волнам. Легкий растрепанный пробор поможет достичь желаемого объема, придавая прическе ощущение легкости и беззаботности. Использование специального крема для локонов поможет сохранить их форму и избежать склеивания в течение двух дней.

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