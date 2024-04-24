Стилисты показали весенне-летние варианты для модного маникюра (фото)

С первыми теплыми днями весны приходит время обновления маникюра. В 2024 году популярными становятся мягкие и мечтательные оттенки, которые идеально подходят для теплой погоды.

Пастельные цвета становятся главным трендом этой весной. От мятно-зеленого до кремово-оранжевого и розового цвета жевательной резинки это те оттенки, которые гармонично сочетаются с весенними образами и создают атмосферу легкости и свежести.

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Маникюр из пастельных цветов отражает всю красоту весенних тенденций. Он может быть как классическим, так и экспериментальным – все зависит от вашего вкуса и воображения. Для любителей ретро стилей предлагается маникюр с большими пастельными цветами, напоминающий о 70-х годах.

Также в тренде маникюр из мятного цвета, который смотрится ярко и стильно. Даже самый недооцененный пастельный оттенок может придать вашему образу особый шарм и оригинальность.

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Новейшим направлением является пастельный маникюр, инспирированный пейзажами пустыни. Его песочные оттенки и приглушенные цвета создают незабываемую атмосферу загадочности и таинственности.

Для любящих яркие акценты предлагается маникюр с акварельными радужными завитками. Он придает вашему образу яркости и радости.

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Любителям классики подойдет маникюр с лавандовыми полями или просто цветочный дизайн. Они придают образу нежности и женственности.

Не обращайте внимания также на пастельный мрамор и минималистичный маникюр с небольшими пятнами пастельных цветов. Они создают удивительный эффект воздушности и грации.

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Источник: Скриншот з instagram.com

В общем, пастельный маникюр - отличный способ отметить приход весны и создать нежный и женственный образ. Выберите тот оттенок и дизайн, который вам больше всего нравится, и наслаждайтесь красотой этого времени года вместе с вашим маникюром.

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