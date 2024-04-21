Стилисты посоветовали эти прически женщинам за 50, которые хотят выглядеть стильно и молодо (фото)

С возрастом женщины ищут прически, которые не только подчеркивают их природную красоту, но и придают стилю и молодости их образ.

Стилисты рекомендуют женщинам за 50 с седыми волосами пять шикарных и элегантных коротких причесок, которые "предлагают решения" для распространенных проблем с волосами.

1. Ассиметричное пикси с пробором на бок

Ассиметричная пикси. Источник: Splash News Ассиметричная пикси. Источник: Splash News

Эта неподвластная времени прическа всегда привлекает внимание. С глубоким боковым пробором, она придает объем тонким волосам и скрывает признаки истончения. Она показывает, что вы можете экспериментировать с разными цветами и создавать удивительные образы.

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2. Серый волнистый боб с косой челкой

Серый волнистый боб с косой челкой. Источник: Shutterstock Серый волнистый боб с косой челкой. Источник: Shutterstock

Элегантный и нестареющий, этот образ подчеркнет вашу природную красоту. Скошенная челка сбоку придает объем и длину, обеспечивая вам стильную прическу с минимальными усилиями.

3. Пепельное, серое бикси с челкой на бок

Пепельная, серая бикси с челкой на бок. Источник: Splash News Пепельная, серая бикси с челкой на бок. Источник: Splash News

Эта прическа подчеркнет структуру вашего лица и его лучшие черты. Добавление челки сбоку создаст свежий и молодой вид, который всегда поражает.

4. Серебристый помпадур с боковым пробором

Серебристый помпадур с боковым пробором. Источник: Splash News Серебристый помпадур с боковым пробором. Источник: Splash News

Благодаря объемному фасону, эта прическа придаст вашим волосам яркий вид. Глубокий боковой пробор придаст движению и объему, делая ваш образ еще более элегантным.

5. Многослойная и текстурированная классическая пикси

Многослойная и текстурированная классическая пикси. Источник: Shutterstock Многослойная и текстурированная классическая пикси. Источник: Shutterstock

Эта прическа придаст вашим волосам объем и форму, создавая изысканный образ. Слои позволяют создать движение и объем, что придает вашему образу легкости и свежести.

В общем, эти прически являются отличным выбором для женщин за 50, которые ищут стильную и элегантную прическу, что подчеркнет их природную красоту и внутреннюю молодость.

Ранее эксперты показали прически, что идеально подойдут для женщин 40+, у которых тонкие волосы.

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