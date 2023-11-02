Стилисты посоветовали лучшие стрижки для женщин за 40 (фото)

Стилисты рекомендуют женщинам за 40 лет выбирать стрижки, подчеркивающие их красоту и уверенность в себе. Важно выбрать стрижку, которая будет смотреться объемной и стильной. Профессиональные парикмахеры и стилисты советуют при выборе стрижки рекомендуют учитывать такие факторы, как тип волос, форма лица и образ жизни.

Стрижевшая знаменитостей звездная парикмахерша Джина Ривера в комментарии SheFinds посоветовала обратить внимание на пикси с бахромой. Эта прическа способна подчеркнуть глаза и скулы. Она советует добавить зачесанную набок челку. Остальные волосы она посоветовала собрать "под углом", чтобы скрыть потерю волос.

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Экспертка-стилистка Ганима Абдулла посоветовала "зрелым женщинам" выбирать стрижки с челкой-шторкой.

"Независимо от того, какие у вас длинные волосы или более короткая стрижка, добавление не только бахромы, но и особой челки-шторки к вашему образу может мгновенно способствовать симметрии", — сказала эксперт.

Челка-шторка, отмечает Абдулла, создает мягкую, естественную волну на макушке. Также это мгновенный способ создать больше объема, интереса и движения.

Джина Ривера считает, что женщинам следует также упомянуть об асимметричном лбу, который является более длинной версией классического боба. Одной из главных причин этого, добавляет она, тот факт, что эта прическа универсальна и подходит для создания младшего вида.

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Добавление глубокого бокового пробора к вашей асимметричной стрижке может "создать больше объема на макушке, буквально сдвигая больше волос на одну сторону головы", — отметила экспертка.

Она также советует добавить к стрижке длинные обрамляющие лицо слои.

Это создаст больше объема, движения и молодости в целом. Ривер говорит, что "легко добавить более длинные слои, чтобы создать объем".

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