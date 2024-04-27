Стилисты составили список лучших стрижек для женщин 60+: омолаживают и 'останавливают время' (фото)

Каждая дама, без исключения, стремится выглядеть неотразимо и очаровывать окружающих своей элегантностью и стилем. Это желание не зависит от возраста, и даже в 60 лет можно выглядеть неотразимо. Секрет заключается в умелом выборе прически, которая может кардинально изменить образ.

Команда UAportal делится инсайтами о том, какие стрижки способны придать зрелой женщине особый шарм. В частности, мы подобрали четверку популярнейших в мире омолаживающих стрижек.

Многослойный боб

Многослойный боб. Источник: Pinterest Многослойный боб. Источник: Pinterest

Эта стрижка является вершиной парикмахерского искусства, которая придает волосам непревзойденную воздушность и великолепие. Это отличный выбор для дам старше 60 лет, поскольку с возрастом волосы становятся реже и теряют свой естественный блеск. Многослойные бобы эффективно решают эти изменения, придавая объем и жизненную силу. Кроме того, эта стрижка не требует сложного ухода, сохраняет свою форму и выглядит великолепно даже при отрастании, что уменьшает необходимость частых визитов к парикмахеру.

Каре

Каре. Источник: Pinterest Каре. Источник: Pinterest

Эта прическа представляет собой бессмертный образец элегантности, который всегда остается актуальным. Женщины по всему миру выбирают ее с особым вниманием, и вот почему. Прическа дарит идеальный и изысканный вид, омолаживает и придает уверенности каждой женщине. Она идеально подходит для любой формы лица и типа волос, легка в уходе и сохраняет свою форму без лишних усилий.

Короткая стрижка с легкой бахромой

Короткая стрижка с легкой бахромой. Источник: Pinterest Короткая стрижка с легкой бахромой. Источник: Pinterest

Этот стиль прически может зрительно омолодить женщину на целых 15 лет, делая ее прекрасным вариантом для женщин, которым за шестьдесят. Нежная бахрома придает облику ощущение легкости, свежести и игривости. Обладательница такой пышной прически будет излучать уверенность и непревзойденную красоту.

Асимметричная короткая стрижка с челкой

Асимметричная короткая стрижка с челкой. Источник: Pinterest Асимметричная короткая стрижка с челкой. Источник: Pinterest

Этот стиль прически идеально подойдет для смелых и волевых дам, стремящихся радикально обновить свой облик. Такая стрижка придаст молодости, обеспечит тонким волосам великолепие и природное сияние, и не требует сложного ухода. Нестандартная форма челки эффективно скорректирует возрастные изменения кожи, подчеркнет уникальность лица и зрительно уменьшит объем в области щек.

Раньше мы рассказывали о лучших прически для женщин 40+, страдающих от выпадения волос.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!