Стильно и тепло: какая верхняя одежда будет в моде зимой-2025

Экологичность – один из самых главных трендов последних лет. В 2024 году модные марки представляют пуховики, изготовленные из переработанных материалов. Такие модели не только стильны, но и тёплые. Пуховики с матовой фактурой или оригинальная фактура поможет выделиться из толпы. Об этом пишет Радиотрек.

Экологические пуховики

Модные бренды представляют пуховики из переделанных материалов, которые не только выглядят стильно, но и обеспечивают должное тепло. Модели с матовой или фактурной поверхностью помогут выделиться среди других.

Трендовая верхняя одежда. Источник: Instagram Трендовая верхняя одежда. Источник: Instagram

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Парки

Парки сохраняют свою популярность благодаря практичности и универсальности. Они отлично защищают от ветра и холодов. В этом сезоне акцент делается на ярких цветах, таких как оранжевый, зеленый и классический черный. Модели с капюшонами и регулируемыми манжетами придают еще большее удобство.

Трендовая верхняя одежда. Источник: Instagram Трендовая верхняя одежда. Источник: Instagram

Классические пальто

Классическое пальто всегда остается в тренде. В 2024 году на пике популярности модели из шерсти и кашемира, придающие образу изысканности. Длинные пальто с поясами, а также варианты в стиле оверсайз – идеальный выбор этого сезона. Сочетайте их с платьями или брюками, чтобы создать изящный, стильный образ.

Трендовая верхняя одежда. Источник: Instagram Трендовая верхняя одежда. Источник: Instagram

Напомним, мы уже писали о топе трендовых пуховиков на зиму-2025.

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