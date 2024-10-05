Стильные и теплые: модные луки на осень-2024 со свитерами

Осень постепенно набирает обороты, и настал момент задуматься об уютных и многослойных ансамблях. Если недавно еще можно было играть с летними нарядами и легкими куртками, то сейчас стоит сосредоточиться на удобных, но стильных решениях. Об этом пишет РБК.

Гольф+джинсы с анималистическим принтом+плащ

Леопардовый узор сейчас на вершине моды. Для ежедневного образа рекомендуем джинсы с высокой талией и звериным рисунком, черный гольф и длинный тонкий плащ. Дополните ансамбль вместительной сумкой и ботинками на каблуке.

Свитер-воротник + замшевый блейзер + прямые брюки

Лук в коричневой гамме поможет вам выделиться. Совместите прямые брюки со свитером-воротником насыщенного оттенка и замшевым блейзером. Завершат образ ботильоны с острыми носками, элегантная сумочка и аксессуары с позолотой.

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Водолазка + костюм-тройка + пальто

Для деловых встреч или офиса подходит ансамбль с яркой водолазкой. Выберите костюм в тонкую полоску с жилетом и брюками, дополните красным гольфом и теплым пальто. Завершите лук компактной бордовой сумкой и обувью на шпильке.

Гольф + кожаная рубашка + джинсы

Для теплой осени отлично подойдет комбинация джинсов, белого гольфа и кожаной рубашки или куртки. Добавьте массивные ботинки или удобные кроссовки – это вариант на каждый день.

Пуловер + юбка средней длины

Классическую карандашную юбку можно совместить с ярким пуловером. Добавьте акценты массивными украшениями, например бусы, браслеты и серьги. Завершатся образ сапоги-ботфорты и объемная замшевая сумка.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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