Стимулирует рост и цветение: как сделать свекольный отвар для комнатных растений
Комнатные растения, как и все живые организмы, нуждаются в регулярном уходе и подкормке. Опытные цветоводы знают, что удобрение можно приготовить самостоятельно, не тратя лишних средств.
Одним из эффективных и доступных средств для подкормки комнатных растений является свекольный отвар. Он включает в себя калий, кальций, магний, фтор, марганец и фосфор, необходимые для роста и цветения растений. Об этом пишет telegraf.
Рецепт приготовления свекловичного отвара
Для приготовления свекловичного отвара вам понадобятся:
- 1 кг свеклы
- 3 л воды
- Промойте свеклу и нарежьте ее кусочками.
- Залейте свеклу водой и поставьте на огонь.
- Варите свеклу до готовности, примерно 30 минут.
- Остудите отвар и процедите его через сито.
- Разбавьте отвар водой в соотношении 1:1.
Готовое удобрение можно использовать для полива комнатных растений. Лучше всего поливать растения свекловичным отваром раз в неделю, особенно в период вегетации.
Польза свекловичного отвара для комнатных растений
Свекольный отвар имеет следующие преимущества:
- Стимулирует рост и цветение растений;
- Укрепляет иммунную систему растений;
- Защищает растения от болезней и вредителей;
- Улучшает структуру почвы.
Читайте также: Пять растений, которым нужно мало света
Советы по применению свекловичного отвара
- Свекольный отвар лучше использовать свежим, но его можно хранить в холодильнике до 2 дней.
- Перед поливом свекольным отваром убедитесь, что почва в горшке сухая.
- Не переливайте растения, в противном случае они могут погибнуть.
Напомним, мы уже писали,как сделать подкормку для растений из гречихи.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !