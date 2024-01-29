Стимулирует рост и цветение: как сделать свекольный отвар для комнатных растений

Комнатные растения, как и все живые организмы, нуждаются в регулярном уходе и подкормке. Опытные цветоводы знают, что удобрение можно приготовить самостоятельно, не тратя лишних средств.

Одним из эффективных и доступных средств для подкормки комнатных растений является свекольный отвар. Он включает в себя калий, кальций, магний, фтор, марганец и фосфор, необходимые для роста и цветения растений. Об этом пишет telegraf.

Рецепт приготовления свекловичного отвара

Для приготовления свекловичного отвара вам понадобятся:

1 кг свеклы

3 л воды

Промойте свеклу и нарежьте ее кусочками. Залейте свеклу водой и поставьте на огонь. Варите свеклу до готовности, примерно 30 минут. Остудите отвар и процедите его через сито. Разбавьте отвар водой в соотношении 1:1.

Готовое удобрение можно использовать для полива комнатных растений. Лучше всего поливать растения свекловичным отваром раз в неделю, особенно в период вегетации.

Польза свекловичного отвара для комнатных растений

Свекольный отвар имеет следующие преимущества:

Стимулирует рост и цветение растений;

Укрепляет иммунную систему растений;

Защищает растения от болезней и вредителей;

Улучшает структуру почвы.

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Советы по применению свекловичного отвара

Свекольный отвар лучше использовать свежим, но его можно хранить в холодильнике до 2 дней.

Перед поливом свекольным отваром убедитесь, что почва в горшке сухая.

Не переливайте растения, в противном случае они могут погибнуть.

Напомним, мы уже писали,как сделать подкормку для растений из гречихи.

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