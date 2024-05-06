Стоил больше, чем его вес в золоте: археологи обнаружили редкий римский предмет (фото)

На археологических раскопках в Соединенном Королевстве обнаружен невероятно редкий артефакт римской эпохи, изготовленный из вещества, когда-то стоившего дороже, чем золото.

Этот предмет был обнаружен во время раскопок, проведенных в 2023 году археологами и волонтерами на месте римской бани, расположенной на территории спортивного клуба в городе Карлайл, на севере Англии, пишет cumberland.gov.uk.

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В ходе исследования комка, изготовленного из мягкого таинственного фиолетового вещества, выяснилось, что оно содержит пчелиный воск и элемент, известный как бром. Это убедительное свидетельство того, что она является образцом тирского пурпура - искусственного красителя, высоко ценившегося в древнем мире.

Этот краситель, имеющий фиолетовый цвет, добывается из нескольких видов хищных морских улиток, обитающих в Средиземноморском регионе. Производство тирского пурпура было чрезвычайно сложной задачей. Процесс был трудоемким и требовал сбора тысяч морских улиток. По оценкам, для получения только грамма красителя нужно было бы обработать до 12 000 отдельных моллюсков.

Образец тирийского пурпура, найденный на месте археологических раскопок римской бани в Карлайле, Англия. Источник: ANNA GIECCO/CUMBERLAND COUNCIL Образец тирийского пурпура, найденный на месте археологических раскопок римской бани в Карлайле, Англия. Источник: ANNA GIECCO/CUMBERLAND COUNCIL

В результате в римское время он был чрезвычайно дорогим, настолько, что стоил дороже, чем золото, фунт за фунт. Пигмент, как правило, был зарезервирован для использования высшими эшелонами общества.

"В течение тысячелетий тирский пурпур был самым дорогим и востребованным цветом в мире", - сказал Фрэнк Джиекко, археолог из консалтинговой компании Wardell Armstrong, участвовавшей в раскопках на месте Карлайл.

Находка твердого образца, такого как с Карлайлом, является особенно необычной находкой, по словам Джиеко.

"Это единственный известный нам пример в Северной Европе – возможно, единственный пример твердого образца пигмента в форме неиспользованного пигмента краски в любом месте Римской империи", — сказал Джиеко. Примеры этого были найдены в настенных росписях (например, в Помпеях), а также в некоторых расписных гробах высокого статуса из римской провинции Египет.

Считается, что тирский пурпур впервые был изготовлен во 2 тысячелетии до нашей эры финикийцами - древней цивилизацией средиземноморского региона, возникшей в прибрежном регионе Леванта, главным образом на территории, которую сейчас занимает современный Ливан.

Фиолетовый пигмент был самым известным в Тире – городе, расположенном в Ливане, который является одним из старейших непрерывно заселенных поселений в мире. Однако его также производили в других регионах Средиземноморья, например в Северной Африке.

Напомним, археологи обнаружили место смерти первого римского императора.

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