Стоит как авто: в Украине продают уникального котенка редкой породы (фото)

Спрос на редкие породы кошек в Украине не снижается, что приводит к рекордным ценам. Например, котёнок британской золотистой шиншиллы может стоить 6500 евро или 274 тысячи гривен.

Однако существуют варианты приобрести породистого кота по значительно более низкой цене, например, выбрав котенка с незначительными дефектами породы или взяв животное из приюта бесплатно. Информация о высоких ценах на кошек появилась в объявлении на одной из платформ для поиска.

Хотя любители животных привыкли к тому, что породистые коты могут быть дорогими, в последнее время цены на некоторые элитные породы кошек просто поражают.

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В Киеве, например, предлагают котенка британской золотистой шиншиллы за 6500 евро, что эквивалентно около 274 тысячам гривен. За такую сумму можно купить небольшой дом или автомобиль. Это не единичный случай – украинский рынок породистых кошек предлагает много дорогих вариантов, поражающих не только внешним видом, но и высокими ценами.

Почему британские шиншиллы так дороги?

Британские золотистые шиншиллы – элитная порода, впервые появившаяся в Англии в конце XIX века. Золотистый окрас был получен путем скрещивания серебристых шиншилл и персидских кошек с золотистым геном.

Стандарт породы был утвержден только в 1980 году, после чего началось ее активное разведение. Котята британских шиншилл, в частности редкого золотистого цвета с ярко-зелеными глазами, очень ценятся из-за нескольких факторов.

редкость породы: золотистые шиншиллы появляются редко, поэтому спрос значительно превышает предложение;

"идеальный" вид: их нежная шерсть, похожая на плюш, и яркий окрас делают этих кошек особенно популярными среди любителей эстетики;

характер: это спокойные, умные и независимые животные, хорошо взаимодействующие с детьми и даже собаками. Они быстро приучаются к лотку и когтеточке, что является большим преимуществом для владельцев. Эти факторы определяют высокие цены на породу. Однако британские шиншиллы не единственные дорогие кошки на рынке.

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Самые дорогие породы кошек в Украине

Кроме шиншилл, в Украине есть и другие породы кошек, стоимость которых может достигать нескольких тысяч гривен. Вот несколько примеров из популярных онлайн-платформ:

мейн-кун – от 120 до 300 тысяч гривен: эти огромные и грациозные коты, часто получающие прозвище "домашние львы", пользуются популярностью благодаря своему дружелюбному характеру и поразительным размерам;

бенгальские коты – от 150 до 350 тысяч гривен: их экзотическая внешность с леопардовой окраской делает их чрезвычайно привлекательными для любителей животных;

саванна – от 300 до 500 тысяч гривен: одна из самых дорогих пород в мире, являющаяся гибридом дикого сервала и домашней кошки;

сфинкс – от 100 до 200 тысяч гривен: их уникальный вид и высокая популярность среди людей с аллергией делают этих кошек очень востребованными.

Раньше мы рассказывали о топ породах собак, которые не ладят с детьми.

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