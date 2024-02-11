Стоит ли каждый день есть яблоки: что говорит наука и советуют ли врачи

Яблоки – один из самых распространенных и доступных фруктов, обладающий множеством полезных свойств. Они богаты витаминами и минералами. Яблоки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию клетчатки и пектина.

Для взрослого человека считается нормой употреблять 1-2 яблока в день. Как пишет журнал Healthline, научные исследования подчеркивают исключительные преимущества употребления целых яблок по сравнению с яблочным соком или пюре. Яблоки, с их высоким содержанием клетчатки и воды, оказываются не только вкусными лакомствами, но и ключевым элементом здорового образа жизни.

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Исследования свидетельствуют, что употребление кусочков яблока перед приемом основной пищи способствует ощущению более высокого уровня сытости. Это сопровождается снижением общего калорийного введения в среднем на 200 калорий, что может являться эффективным методом поддержания здорового веса.

Ученые указывают на то, что яблоки обладают уникальными свойствами: они питательны, менее калорийно насыщены, но богаты клетчаткой и объемом, способствуя процессу похудения.

Одно из исследований среди женщин с лишним весом показало, что включение яблок в рацион приводит к потере веса и меньшему калорийному потреблению по сравнению с другими вариантами.

Не только яблоки способствуют контролю веса, но также снижают риск сердечных заболеваний благодаря содержанию растворимых волокон, помогающих снизить уровень холестерина в крови.

Полифенолы в кожуре яблока придают дополнительные антиоксидантные свойства, защищая от окисления "плохого" LDL холестерина.

Интересные данные также свидетельствуют о связи между употреблением флавоноидов в яблоках и уменьшенным риском инсульта на 20%. Эти флавоноиды помогают снизить АД и защищают от окисления холестерина.

Яблоки не только полезны для сердечно-сосудистой системы, но также благотворно влияют на мозг. Эксперименты на животных показывают, что яблочный сок способствует уменьшению количества вредных активных форм кислорода в тканях мозга, поддерживая когнитивные функции и уменьшая риск потери памяти.

В целом, яблоки являются не только вкусным удовольствием, но и непревзойденным источником здоровья для тела и ума. Употребление цельного фрукта кажется удачным выбором для тех, кто ценит свое здоровье.

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