Стоит ли выключать бойлер, когда вы не дома: что говорят эксперты

Зимой экономить на коммунальных платежках стремится каждый. В частности, это касается и владельцев электрических водонагревателей.

Когда знаешь, как правильно использовать водонагреватель, можно значительно сократить энергозатраты. На первый взгляд все просто: если не пользуешься горячей водой, то и бойлер можно выключить. Но это не совсем так, заявляют эксперты по safetydom.

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Специалисты добавляют, что удобно всегда иметь под рукой горячую воду, не дожидаясь, пока она нагреется. Особенно если емкость бака велика и ждать приходится долго.

Отмечается, что большинство электроэнергии тратится на нагрев новой холодной воды. Если ночью горячей водой никто не пользуется, то бойлер поддерживает температуру уже нагретой воды. Это потребляет немного электроэнергии.

Если же выключить бойлер на ночь, то утром придется нагреть всю остывшую за ночь воду. Это может привести к большим затратам электроэнергии.

Если вы пользуетесь горячей водой и утром, и днем и вечером, то отключение бойлера на ночь не приведет к экономии электроэнергии, а наоборот, может привести к ее перерасходам.

Экономия будет заметна только в том случае, если бойлер не используется регулярно. Например, если вы уезжаете в отпуск или командировку, то бойлер можно отключить.

Если у вас двухтарифный электросчетчик, может быть выгодно нагреть ночью большой объем воды, а затем экономно ее использовать, исключив бойлер. Вода будет долго оставаться теплой при минимальном ее использовании.

Узнать, что выгоднее для вас – выключать бойлер на ночь или нет, можно без особого труда. Нужно только провести маленький опыт.

Записывайте показания электросчетчика за одинаковые периоды времени и сравните их. Измерять лучше несколько дней или даже недель, записывая показатели счетчика каждый день в одно и то же время.

Сравните показания счетчика в режиме постоянно включенного бойлера и в режиме включения-выключения. Перечислите, что выходит за деньгами. Это и будет цена вашего удобства.

Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.

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