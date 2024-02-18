Стоит ли стирать постельное белье в горячей воде: что думают эксперты

Мы проводим много времени в постели, поэтому, когда стирать постельное белье, нужно быть уверенными, что делаем это правильно. Многие считают, что чем выше температура, тем чище будут простыни, наволочки и полуодеяла.

Однако специалисты из Southern Living заметили, что горячая вода – не лучший выбор. Высокие температуры могут повредить ткань, уменьшая ее срок службы.

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Какая температура лучшая для стирки постельного белья

"Горячая вода не должна быть вашим основным параметром цикла стирки для постельного белья, поскольку она может быть слишком жесткой для ткани", — говорят эксперты.

Они рекомендуют использовать тёплую воду, поскольку она помогает эффективно удалять грязь, жиры и бактерии из ткани. Стирка в теплой воде также уменьшает повреждение ткани.

"Мы всегда рекомендуем стирать в теплой воде для получения наиболее устойчивых результатов чистки, и большинство тканей без проблем переносят такие температурные диапазоны", — добавили эксперты.

Кроме того, если на ткани есть пятна, постирать их в горячей воде может усложнить их выведение, потому что горячая вода может закреплять пятна, а не удалять их.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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