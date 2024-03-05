Страх конкуренции очень мешает людям в разных сферах жизни. Как преодолеть

В основе этого страха лежат две причины:

1. Вы боитесь быть собой.

2. Вытекающая из первой, ВыБЛОГ

Мы все испытываем разные страхи и это нормально, чтобы мы выживали. Страх конкуренции – это эволюционный страх. Но он очень мешает людям в разных сферах жизни. В не зависимости в какой сфере жизни возникает этот страх, путь избавления от него одинаковый.

не знаете какой вы есть на самом деле и в чем ваша уникальность. А соответсвенно не видите в этом ценности.

Это все о Ценности себя. Когда мы не ценим себя сами, нам не на что опереться внутри. Нам тогда страшно высовываться, конкурировать.

Задайте себе вопрос и ответьте на него письменно:

- В чем моя уникальность?

- Что я делаю лучше других в моем окружении!

- Чем я хороша/ хорош как женщина или мужчина.

- За что я люблю себя? За что нет?

И если "нет" много, спросите по каждому из пунктов, как это влияет на мою жизнь, что можно делать по другому, чтобы это изменить.

Работа над собственной самоценностью очень интересная. И формирование внутренних опор дает устойчивость, укрепляет уверенность в себе. Тогда конкуренция перестаёт быть настолько актуальным событием. Из соревнования перерастает во взаимодействие. Либо вообще отпадает надобность в конкуренции. И соперница или соперник видятся просто женщиной или мужчиной , отливным от нас. А конкурент на работе , просто сотрудник, которые тоже желает себе лучшего и идёт к своей цели повышения заработка как и вы.