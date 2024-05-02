Страстная пятница 2024 года: традиции и запреты этого дня

Страстная пятница это самый строгий день Великого поста. В этот день верующие восточного обряда (православные) вспоминают земные мучения и распятия Иисуса Христа.

Страстная пятница считается более значимым днем всей скорбной недели, предшествующей светлому празднику Воскресения Христова.

В церквях проводят ритуал вынесения плащаницы, что символизирует снятие тела Спасителя с креста и перенос его из Голгофы в гробницу.

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Что можно делать на Страстную пятницу

Верующие в пятницу должны ходить в храмы, молиться, исповедоваться, очищаться от грехов. В этот день подают милостыню нуждающимся и строго соблюдают пост – верующие едят только хлеб и пьют воду.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Запрещен тяжелый физический труд, домашние работы – стирка, приготовление, шитье, стирка в огороде и у скота.

Запрещено веселиться, праздновать.

Нельзя употреблять алкоголь и есть какую-либо пищу, кроме воды и хлеба.

Запрещается брать в руки острые предметы.

Нельзя прибегать к плотским утехам.

В этот день нельзя плевать на землю – "все святые отвернутся".

В Страстную пятницу не красят пасхальные яйца и не пекут куличи. В общем, запрещены любые приготовления к празднику.

Приметы 3 мая

Если в Страстную пятницу хорошая погода – остаток весны будет теплым и солнечным.

В реке поднялся уровень воды – к удачной рыбалке.

Летают пчелы – к теплу.

Пасмурная погода – пшеница не уродит.

Считается, что в ночь на Страстную пятницу снятся пророческие сны. После пробуждения нужно посмотреть в окно: кого первым увидишь, таким будет год. Если это молодые люди – к здоровью и благополучию, пожилые люди – к проблемам со здоровьем. Семья с ребенком – примирение и хорошие отношения с близкими. Птицы – ждите новых знакомств. Если увидите собаку – к печали, кошку – к радости и достатку.

Предлагаем узнать, когда можно печь кулич и красить яйца на Пасху.

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