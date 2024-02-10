Сумка-ведро и большие размеры: топ самых модных сумок 2024 года

В ноябре мы делились прогнозами по самым модным сумкам 2024 года. Тем не менее, мода динамична, и вот что она нам готовит этой весной. У модниц будет большой выбор на любой вкус.

Об этом сообщает Радиотрек.

Сумки-цепи:

Минимализм уходит на второй план. Сумка становится ювелирным изделием, украшенным золотыми или серебряными цепями, напоминающими ожерелье. Этот тренд – настоящий must-have весны-2024.

Сумки-ведра:

Еще один модный фаворит – сумка-ведро. Разнообразие форм поражает: плетеные, похожие на рюкзаки моряков, или элегантные, напоминающие букет цветов.

Большие размеры:

Практичность в тренде! Streetstyle-модницы уже активно носят большие сумки, куда уместится все необходимое. Их сочетают с трикотажными платьями, кожаными костюмами, деловыми образами, а также с денимом и водолазками.

Другие интересные тренды:

Сумки из мягкой кожи напоминают подушки.

Сумки с бахромой.

Сумки с геометрическими узорами.

Сумки с упорными ручками.

Не бойтесь экспериментировать!

Выбирайте сумки, подчеркивающие ваш стиль и личность. Пусть мода станет источником вдохновения, а не жесткими правилами.

Напомним, мы уже писали, какие тренды будут господствовать весной – 2024.

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