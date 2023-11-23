Супер клей и капроновые колготки: Что сделать с обувью, чтобы не скользить на льду

Как не скользить на льду

Застыли гололедица, и ваши ботинки стали настоящими катками? Не тратьте слишком много на новую обувь – существуют бюджетные методы, которые помогут избежать травм.

В издании УНИАН поделились лайфхаками, как сделать обувь антискользкой, даже если она не предназначена для зимних прогулок.

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1. Супер клей и Песок: Если ваши ботинки скользят по снегу, вам понадобится супер клей. Нанесите его точечно на сухую подошву в области носка и каблука, затем обсыпьте песком. Подождите, пока клей высохнет, и вы готовы к выходу – вам гарантирована хорошая сцепка с поверхностью.

2. Наждачка или Шерсть: Другой способ приготовления обуви к гололедице – это приклеить к подошве куски наждачной бумаги или войлока. Вы можете использовать специальные наклейки из этих материалов для аналогичного эффекта.

3. Капроновые колготки: Необычный метод включает использование капроновых колготок. Переверните ботинки подошвой вверх и подожгите кусок капрона (или старые колготки). Капрон вытечет на подошву, засохнет и создаст защитный слой ото льда. Важно делать это осторожно, чтобы избежать обжига.

4. Ледоступы: Самый простой способ – использовать специальные накладки-льдоступы, которые можно приобрести в магазинах обуви или рынках. Эти накладки легко надеваются на ботинки и так же легко снимаются, предоставляя надежную защиту от скольжения по доступной цене.

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