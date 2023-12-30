Суперпродукт, дарящий японское долголетие: эксперт раскрыл тайну

Японцы славятся своим долголетием. Средняя продолжительность жизни в Японии составляет 87 лет, что является самым высоким показателем в мире.

Есть несколько причин, почему японцы живут так долго. Во-первых, японская кухня считается одной из самых здоровых в мире. Она богата овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и морепродуктами. Японцы также употребляют в пищу относительно мало красного мяса и молочных продуктов.

Во-вторых, японцы ведут здоровый образ жизни. Большинство жителей Японии регулярно занимаются физическими упражнениями, не курят и не злоупотребляют алкоголем.

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О том, какой продукт способствует японскому долголетию, рассказал диетолог Олег Щвец на своей странице в Facebook.

По его словам, традиции и, в частности, местная кухня Японии помогают японцам не только жить долго, но и сохранять отличное здоровье до глубокой старости.

"Японские продукты и блюда содержат много уникальных веществ, среди которых важное место занимает наттокиназа. Это природный фермент, который производится во время процесса брожения натто – японского блюда на основе соевых бобов", – рассказывает диетолог.

Исследования показывают, что высокое потребление натто связано с большей продолжительностью жизни в Японии и более низким уровнем хронических заболеваний. Люди, часто употребляющие натто, имеют меньший риск смерти от заболеваний сердца.

"В Восточной Азии натто является популярным продуктом тысячелетий. Это источник наттокиназы, и обладает многочисленными полезными свойствами", — указывает Щвец.

Фермент наттокиназа оказался полезен с точки зрения здоровья в нескольких аспектах:

Снижение риска заболеваний сердца Исследования показывают, что наттокиназа способствует растворению тромбов, улучшает кровообращение и снижает риск сердечных заболеваний.

Улучшение носовых пазух: Фермент помогает уменьшить носовые полипы, облегчая дыхание и уменьшая дискомфорт.

Положительное влияние на кишечник и обмен веществ Наттокиназа способствует сбалансированному микробиому кишечника и улучшает обмен веществ, помогая в предотвращении хронических заболеваний.

Хотя наттокиназа безопасна, важно обращаться к врачу перед употреблением, особенно для людей с определенными заболеваниями или теми, кто принимает лекарства, поскольку она может влиять на кровотечения и артериальное давление.

В частности, диетолог рекомендует принимать наттокиназу в виде диетических добавок или включать в рацион натто для получения максимальных полезностей для здоровья.

Ранее исследователи назвали "самый полезный завтрак в мире", гарантирующий долголетие.

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