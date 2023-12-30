Суши-торт к новогоднему столу: как приготовить быстро и легко (видео)

Если вы любите суши, однако нет времени их приготовления, можете попробовать воспользоваться лайфхаком, который убедит вас, что готовка может быть простой и быстрой.

Вместо суши к новогоднему столу можно приготовить суши-торт. Рецептом поделилась фуд-блогер anny.cooking в своем Инстаграм.

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Для приготовления этого блюда нужна форма диаметром 16-18 см, которая имеет открывающуюся функцию.

Ингредиенты:

Круглозернистый рис – 300 г

Вода – 400 мл

Крем-творог – 250 г

Свежий огурец – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Листья норы – 2-3 шт.

Слабосоленая красная рыба – 300 г

Кунжут – по желанию

Для заправки приготовьте 100 мл горячей воды, 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли

Как готовить:

Для начала промойте рис, пока вода не станет прозрачной. Затем отварите его до готовности – 15 мин после закипания. Когда рис сварится, накройте кастрюлю крышкой и отставьте остывать.

Затем приготовьте заправку и добавьте к горячему рису.

На дно формы выкладываем слоями рис, крем-сыр, измельченное норе, изрезанный мелкими кубиками огурец, порезанную кусочками красную рыбу, затем снова рис, крем-творог, нори, огурец, порезанное авокадо.

Последними слоями будет рис, крем-сыр, нори и рыба. Затем торт поставьте на час в холодильник.

Сверху торт посыпьте кунжутом и зеленым луком. Выньте торт из формы и полейте соевым соусом.

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