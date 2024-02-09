Сушилка не нужна: как высушить вещи в стиральной машине

Всем известно, что сушка одежды может отнять много времени. Однако, благодаря простым лайфхакам и знаниям функций стиральной машины, вы можете значительно ускорить этот процесс. Есть несколько действенных лайфхаков для этого.

Об этом пишет The Mirror.

Двойной отжим:

Многие стиральные машины имеют режим "двойного отжима", который поможет выжать из одежды больше воды.

Используйте этот режим для значительного сокращения времени сушки.

Не забудьте встряхнуть одежду перед развешиванием, чтобы разгладить складки.

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Правильное развешивание:

Раскладывайте вещи на сушилке так, чтобы воздух свободно циркулировал между ними.

Не вешайте одежду слишком плотно, чтобы она быстрее сохла.

Используйте вешалки с широкими плечами, чтобы одежда не деформировалась.

Осушитель воздуха:

Осушитель воздуха удаляет излишнюю влагу из воздуха, что значительно ускоряет процесс сушки.

Это также поможет предотвратить появление плесени и грибка в помещении.

Вентилятор:

Если у вас нет осушителя, вы можете использовать вентилятор.

Поставьте вентилятор у открытого окна так, чтобы он обдувал вещи.

Это поможет циркулировать в воздухе и быстрее высушить одежду.

Настольный вентилятор:

Вы также можете использовать настольный вентилятор для ускорения сушки одежды.

Направьте вентилятор на вещи, которые вы хотите высушить.

Перемещайте вентилятор, чтобы одежда сохла равномерно.

Напомним, мы уже писали, как быстро высушить одежду в помещении.

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