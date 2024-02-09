Українська
Лайфхаки

Сушилка не нужна: как высушить вещи в стиральной машине

Цихоцкая Мария

Сушилка не нужна: как высушить вещи в стиральной машине

Всем известно, что сушка одежды может отнять много времени. Однако, благодаря простым лайфхакам и знаниям функций стиральной машины, вы можете значительно ускорить этот процесс. Есть несколько действенных лайфхаков для этого.

Об этом пишет The Mirror.

Двойной отжим:

  • Многие стиральные машины имеют режим "двойного отжима", который поможет выжать из одежды больше воды.
  • Используйте этот режим для значительного сокращения времени сушки.
  • Не забудьте встряхнуть одежду перед развешиванием, чтобы разгладить складки.

Читайте также: Пять советов, как эффективно вывести жирные пятна из одежды

Правильное развешивание:

  • Раскладывайте вещи на сушилке так, чтобы воздух свободно циркулировал между ними.
  • Не вешайте одежду слишком плотно, чтобы она быстрее сохла.
  • Используйте вешалки с широкими плечами, чтобы одежда не деформировалась.

Осушитель воздуха:

  • Осушитель воздуха удаляет излишнюю влагу из воздуха, что значительно ускоряет процесс сушки.
  • Это также поможет предотвратить появление плесени и грибка в помещении.

Вентилятор:

  • Если у вас нет осушителя, вы можете использовать вентилятор.
  • Поставьте вентилятор у открытого окна так, чтобы он обдувал вещи.
  • Это поможет циркулировать в воздухе и быстрее высушить одежду.

Настольный вентилятор:

  • Вы также можете использовать настольный вентилятор для ускорения сушки одежды.
  • Направьте вентилятор на вещи, которые вы хотите высушить.
  • Перемещайте вентилятор, чтобы одежда сохла равномерно.

Напомним, мы уже писали, как быстро высушить одежду в помещении.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки