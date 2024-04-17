Сверхмощная магнитная буря ударила по Земле: как уберечься

С 14 апреля на Земле продолжаются мощные геомагнитные штормы опасного уровня. В среду, 17 апреля, сила магнитной бури достигла 6 баллов из 9 возможных.

По данным Meteoagent, такой геошторм красного уровня опасности способен влиять не только на самочувствие метеозависимых людей, но и привести к отключениям радиосвязи, сбоям в работе спутников и сбоям в электросети.

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Прогнозируется, что 18 апреля мощность геомагнитной бури снизится до 5 баллов, однако она все еще будет опасной. 19 апреля сила шторма снизится до 3 баллов – это магнитная буря безопасного, зеленого уровня.

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, вызывая головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна и другие проблемы со здоровьем.

Вот несколько советов, как уберечься во время магнитной бури:

Соблюдайте режим дня: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные дни. Спите не менее 7-8 часов в сутки.

Сбалансируйте питание: ешьте здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Включите в свой рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы.

Пейте много воды.

Избегайте стрессов: найдите способы расслабиться, такие как йога, медитация или времяпрепровождение на природе. Избегайте конфликтов и отрицательных людей.

Уменьшите физические нагрузки: если вы чувствуете себя плохо, отложите тяжелые физические нагрузки. Увеличьте время прогулок на открытом воздухе.

Принимайте витамины группы B, магний и калий, которые помогают организму справиться со стрессом.

Уменьшите время, которое вы проводите перед экранами телефонов, компьютеров и телевизоров. Перед сном делайте перерыв от электроники через час-два.

Следите за своим самочувствием: если вы чувствуете себя плохо, обратитесь к врачу.

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