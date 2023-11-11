Будет сиять как новая: как быстро и качественно почистить стеклокерамическую плиту

Стеклокерамическая варочная панель должна быть всегда чистой, если вы хотите, чтобы она работала эффективно. Если произошло так, что к поверхности пригорели остатки пищи и жир, нужно помыть поверхность так, чтобы избежать царапин.

Для мытья стеклокерамической плиты нельзя использовать абразивные материалы, иначе есть опасность повреждения поверхности. К счастью, есть способы, как отмыть стеклокерамику просто и безопасно.

Как сообщаетиздание Сlean-С, для начала загрязнения нужно смыть влажной тряпкой, желательно пока варочная поверхность еще теплая. Если плита уже холодная, рекомендуется использовать моющее средство.

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Если сильное загрязнение, обработайте пятна лимонным соком и оставьте действовать в течение получаса. Затем мягкой стороной кухонной губки очистите варочную поверхность.

Устойчивые пятна можно удалить с помощью специального скребка для керамической плиты, который вы легко найдете в Интернете. Ни в коем случае не используйте нож или стальную губку.

Попытайтесь также использовать таблетки для посудомоечной машины. Нужно раскрошить таблетку, смочить ее водой, чтобы образовался густой крем. Затем нанесите его на пятнышко и губкой потрите пятна. При необходимости – повторите процедуру, пока пятна и пригорелый жир не отмоются.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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